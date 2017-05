Napoli laat Fiorentina kansloos en blijft in spoor Roma

22:37 – Napoli houdt aansluiting met AS Roma in de strijd om de tweede plaats in de Serie A, goed voor rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Maurizio Sarri was zaterdag in het eigen Stadio San Paolo superieur tegen Fiorentina: 4-1.



Al in de achtste minuut kwam Napoli op voorsprong tegen Fiorentina. Kalidou Koulibaly scoorde in de rebound na een corner. Dries Mertens was in de daaropvolgende achttien minuten twee keer dicht bij de 2-0, maar de eerste keer werd de voormalig eredivisiespeler te ver naar buiten gedreven door Fiorentina-keeper Ciprian Tatarusanu en de tweede keer raakte hij van afstand de paal.



In de 36ste minuut stond Mertens met een mooie steekpass wel aan de basis van de 2-0 van Lorenzo Insigne. In de tweede helft was de Belgische aanvaller zelf verantwoordelijk voor de derde en vierde Napoli-treffer, waarmee hij zijn totaal in dit Serie A-seizoen op 26 doelpunten bracht. Tussendoor deed Fiorentina iets terug via Josip Ilicic (3-1).



Het verschil tussen AS Roma en Napoli blijft door de resultaten van vanavond één punt, in Romeins voordeel: 84 om 83. Volgende week, in de laatste speelronde, speelt Roma thuis tegen Genoa en gaat Napoli op bezoek bij Sampdoria. Roma won eerder op de avond met 3-5 bij Chievo Verona. De nummer twee van de Serie A plaatst zich direct voor de groepsfase van de Champions League, de nummer drie gaat de voorronde van het miljoenenbal in.



Juventus gaat met 85 punten aan kop in de Serie A. De grootmacht uit Turijn kan zondag voor de zesde keer op rij kampioen van Italië worden. Daarvoor moet het thuis winnen van Crotone.