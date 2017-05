Tienersensatie Stengs gidst AZ naar finale play-offs

22:49 – AZ is de tegenstander van FC Utrecht in de finale van de play-offs om Europees Voetbal. FC Groningen was ook in Alkmaar geen partij voor de ploeg van John van den Brom. De 18-jarige Calvin Stengs had, met een fraaie voorassist en een doelpunt een belangrijk aandeel in een 4-1 zege. Joris van Overeem overtrof hem nog met twee goals en één assist.



In eigen huis liet AZ zien dat het de dip van de slotfase van de competitie achter zich heeft gelaten. Na de overtuigende zege in Groningen van woensdag (1-4), volgde een even klinkende zege in het AFAS stadion. Af en toe was er zelfs weer een glimp te zien van het AZ dat dit seizoen onder andere Zenit Sint-Petersburg versloeg. Groningen wist zich, zeker het eerste half uur, geen raad met de continu opstomende vleugelbacks en diepgaande middenvelders.



Daarnaast had het te maken met de brille van Calvin Stengs, de tienersensatie die zijn ploeg een kickstart gaf met een sublieme steekpass. Vanaf de middenlijn spleet de vervanger van de geblesseerde Jahanbakhsh de Groningse defensie helemaal open. Dos Santos ontving de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied, waarna ook hij een afgemeten pass in huis had voor Wout Weghorst: 1-0.



Het was aan doelman Sergio Padt, opgenomen in de voorselectie voor het Nederlandse elftal, te danken dat de bezoekers geen grotere afstraffing kregen als woensdag. Na een onverwachte 1-1 van Bryan Linssen voor rust (fout Tim Krul na een houdbaar schot), haalde AZ na de pauze nog flink uit. Padt kreeg een spervuur van schoten op zich afgevuurd waarbij hij nog drie keer moest vissen, hoewel dat aantal ook veel hoger had kunnen uitvallen.



Toch zal de Groningen-goalie van het veld zijn gestapt met een gemengd gevoel over zijn eigen optreden. Na een weinig overtuigend luchtduel met Wout Weghorst stond Padt de 2-1 van Joris van Overeem toe (kopbal in een leeg doel). Daarna bekroonde Stengs zijn eerste basisplaats met een doeltreffende kopbal (assist Van Overeem): 3-1. De aangever van de derde treffer profiteerde daarna zelf van een assist van invaller Jeremy Helmer die de bal goed terugtrok vanaf de achterlijn: 4-1.



AZ mag zich gaan voorbereiden op een tweeluik met het FC Utrecht van Erik ten Hag op 25 en 28 mei. Mocht de verliezend bekerfinalist die strijd gaan winnen, dan plaatsen zich via een omweg alsnog voor Europees Voetbal.