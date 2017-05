Van den Brom blij met instelling AZ: "Mooiste compliment"

20 mei 2017 – Al vrij snel in de return tegen FC Groningen had AZ-coach John van den Brom het gevoel dat zijn elftal zich ging plaatsen voor de finale van de play-offs om een Europees ticket. Tot zijn tevredenheid zag hij de Alkmaarders niet verslappen en uiteindelijk met 4-1 winnen. Afgelopen woensdag waren ze in het Noordlease Stadion al met 1-4 te sterk voor de Groningers.



"Na woensdag een fris en goed AZ te hebben gezien ben je altijd weer benieuwd wat je de volgende wedstrijd laat zien. We zijn er de afgelopen dagen mee bezig geweest om het goede gevoel vast te houden en dat is zeker gelukt. Het was wederom een fris en frivool elftal, dat fantastische goals heeft gemaakt", aldus Van den Brom op de persconferentie na afloop.



AZ kwam al binnen negen minuten op 1-0, maar bleef daarna doordrukken. "Ook al weet je dan al dat je doorgaat, ze bleven er toch voor gaan om de supporters datgene te brengen wat ze al lang niet meer hebben gezien. Dat kan je roemen en is voor mij als coach het mooiste compliment om te maken naar de jongens", vervolgde Van den Brom. In de finale om een Europees ticket wacht FC Utrecht. "Het worden mooie duels met Utrecht, waarin we moeten tonen dat we heel graag Europees voetbal willen halen. Ik hoop op een mooie week."