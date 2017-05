Faber: "FC Utrecht en AZ staan terecht in de finale"

0:01 – De finale van de play-offs om een Europees ticket gaat tussen FC Utrecht en AZ. Terecht, vindt FC Groningen-coach Ernest Faber. De oefenmeester was in de halve finale met zijn elftal over twee duels met 8-2 de mindere van AZ.



"Het is terecht dat FC Utrecht en AZ in de finale staan. Dit verdienen ze gezien de hele competitie", stelde Faber na afloop op de persconferentie in Alkmaar. "Zelf hebben we op het laatste moment de play-offs gehaald. Daarmee waren we zeer tevreden, maar nu zijn we klaar. AZ was een maatje te groot, al hebben we wel wat kansen gehad. AZ heeft onze fouten echter genadeloos afgestraft en gaat verdiend verder."



"Voor ons begint nu de vakantie", vervolgde Faber. "We hadden een moeilijk begin van het seizoen, maar zijn daarna goed teruggekomen. Het verdient een compliment dat we zo weerbaar zijn geweest, zeker in de eindfase. We gaan nu vakantie vieren en onze ontwikkeling evalueren. We hebben een grillig seizoen gespeeld, met heel goede en heel slechte wedstrijden. Daar gaan we aan werken, maar eerst uitrusten."