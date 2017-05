Lyon-voorzitter: "Lacazette mondeling akkoord met Atlético"

8:58 – Alexandre Lacazette heeft een mondeling akkoord bereikt met Atlético Madrid, zo laat Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas weten. Het is echter nog verre van zeker dat de 25-jarige aanvaller naar de club uit de Spaanse hoofdstad verhuist.



"Alex heeft een mondeling akkoord bereikt met een club, met Atlético, maar er is nog geen zekerheid. We wachten namelijk nog op de uitspraak van het CAS", aldus Aulas tegen L'Equipe. Atlético hangt een transferverbod voor een jaar boven het hoofd, maar het CAS moet zich nog uitspreken in de zaak. "We hebben ingestemd met het verzoek van Alex om alleen met deze club (Atlético, red.) te praten, maar de transfer moet natuurlijk wel gebeuren op onze voorwaarden. Voor nu, na twee keer contact te hebben gehad, zitten we nog niet op één lijn."



Lacazette liet eerder deze maand al weten na dit seizoen te vertrekken bij Lyon, de club waar hij zijn loopbaan als profvoetballer begon. In deze Ligue 1-jaargang maakte de aanvaller 28 doelpunten.