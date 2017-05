Ayoub in voorselectie Marokko: "Met het hart gekozen"

9:24 – In het verleden speelde Yassin Ayoub voor vertegenwoordigende Nederlandse jeugdelftallen, maar mogelijk staat hij later deze maand tegenover het grote Oranje. De middenvelder van FC Utrecht zit in de voorselectie van Marokko voor de oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal op 31 mei in Agadir.



"Dat zou een speciale wedstrijd worden", aldus Ayoub voor de camera van FOX Sports. "Ik heb alle jeugdelftallen van Oranje doorlopen. Van Oranje onder 14 tot en met Jong Oranje heb ik ze allemaal gehad, maar helaas heb ik nooit een oproep voor de A-selectie van Nederland gekregen."



"Iedere speler wil een interlandlandloopbaan en ik ben geboren en getogen in Marokko", vervolgt Ayoub. "Ik heb deze keuze met het hart gemaakt, ik wil dit heel graag."