Spanjaarden in afwachting van ontknoping in titelstrijd

11:00 – Het is dit weekend de laatste speelronde van het seizoen in La Liga, toch kent het programma zes verschillende aanvangstijdstippen. De ontknoping in de titelrace begint om 20.00 uur: Real Madrid begint op dat tijdstip aan de uitwedstrijd tegen Málaga CF, FC Barcelona start op hetzelfde moment aan het thuisduel met SD Eibar.



Met negentig punten uit 37 wedstrijden begint Real Madrid als koploper aan de laatste speeldag. De ploeg uit de hoofdstad heeft drie punten voorsprong op nummer twee FC Barcelona. De achtervolger uit Catalonië moet sowieso drie punten pakken om kans te houden op de titel. Als Barça wint van Eibar en Real onderuit gaat bij Málaga, dan gaat de bokaal op basis van het onderling resultaat voor de 25ste keer in de historie naar de Blaugranes. Real gaat voor de 33ste landstitel, de eerste sinds 2012.

Zidane: "Málaga laatste weken fenomenaal"

Zinedine Zidane, de trainer van Real Madrid, verwacht geen gemakkelijke wedstrijd bij Málaga. "We kijken naar onszelf, dat is belangrijk. We weten dat we nog een wedstrijd te spelen hebben. We gaan een moeilijke partij tegemoet tegen een team dat de laatste tijd fenomenaal presteert. Maar ik ben meer benieuwd naar wat wij gaan doen", sprak de Franse legende op de persconferentie. Málaga haalde uit de laatste acht wedstrijden negentien punten en steeg door die goede serie naar de elfde plaats in het klassement.



Real heeft bij Málaga aan een punt genoeg om zich tot kampioen te kronen, maar zo denkt Zidane niet. "We gaan niets veranderen aan onze aanpak. Het plan is om honderd procent te geven en te winnen, zoals altijd, want dat zit in het DNA van dit team. Na afloop zien we wel wat er gebeurt, we denken nu alleen aan winnen. Of de hele wereld tegen Real is? Ik weet niet of dat voor iedereen geldt, maar veel mensen zullen zeker niet willen dat Real wint. Dat is altijd al zo geweest en zal ook zo blijven. Voor ons maakt het niet uit."

Enrique: "Niet het niveau gehaald"

Voor Eibar en Málaga staat er niets meer op het spel. Málaga-coach Michel Gonzalez speelde echter vrijwel zijn hele voetbalcarrière voor Real Madrid. Luis Enrique, de trainer van FC Barcelona, maakt zich er niet druk over. "We moeten ons richten op Eibar, dat is het enige waar wij controle over hebben", stelde de voormalige middenvelder, die na dit seizoen stopt als coach van Barça, op de persconferentie. "Als het ons lukt, dan is dat fantastisch. Als het niet lukt, dan moeten we de concurrent feliciteren. Wat ik van Málaga verwacht? Ik heb vertrouwen in een zege van Barcelona."



"We hebben niet het niveau gehaald dat nodig was om onze titel te verdedigen. De lijn die succes en falen scheidt, is heel dun", vervolgt Luis Enrique. Tegenstander Eibar speelt nergens meer voor, al kan het nog wel van de tiende naar de achtste plaats klimmen. "Elke tegenstander in de laatste speelronde is een gevaar, zeker dit Eibar", stelt Luis Enrique. "Er is altijd wel iets om voor te spelen, namelijk hoger of lager eindigen of je beste seizoen neerzetten. We weten dat ze een gevaarlijke opponent zijn."