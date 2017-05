Juventus grijpt 33ste Scudetto, Milan keert terug in Europa

16:56 – Juventus is andermaal de beste van Italië. De formatie uit Turijn kroonde zich zondag voor de zesde keer op rij tot kampioen van de Serie A, door voor eigen publiek laagvlieger F.C. Crotone met 3-0 te verslaan. Het is voor Juventus het 33ste landskampioenschap in de clubhistorie. AC Milan won in San Siro met dezelfde cijfers van Bologna en keert daardoor terug in Europa.



Daarmee is de tweede prijs van het seizoen binnen voor Juventus. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri verzekerde zich afgelopen woensdag al van de eindzege in de Coppa Italia, door Lazio in de finale met 2-0 te verslaan. Drie dagen eerder had Juventus de landstitel al kunnen prolongeren, maar op bezoek bij AS Roma ging het met 3-1 onderuit.



Door die zege naderde AS Roma Juventus in het klassement tot vier punten. Het verschil tussen beide teams slonk zaterdag zelfs tot één punt, aangezien de Romeinen met 3-5 wonnen bij Chievo Verona. Ondertussen verkleinde Napoli de achterstand naar Juventus tot twee punten, dankzij een simpele 4-1 thuiszege op Fiorentina.



Juventus liet zich echter niet onder druk zetten door Roma en Napoli. Op eigen veld tegen Crotone kwam het binnen twaalf minuten al op 1-0. Mario Mandzukic opende de score. De Kroaat schoot de bal van dichtbij in het doel na een voorzet van Juan Cuadrado vanaf rechts. Paulo Dybala was zes minuten voor rust uit een vrije trap verantwoordelijk voor de 2-0. Juventus deed het in de tweede helft rustiger aan, maar kwam zeven minuten voor tijd wel op 3-0. Alex Sandro trof na een hoekschop doel met een kopbal die via de onderkant van de lat over de lijn ging, zo wees de doellijntechnologie uit.



Over een kleine twee weken kan Juventus de kroon op het seizoen zetten. La Vecchia Signora speelt op zaterdag 3 juni in Cardiff de Champions League-finale tegen Real Madrid. Zelf zullen de Juventini overigens stellen dat dit al hun 35ste landstitel is. De ploeg werd in 2005 en 2006 ook kampioen, maar die Scudetti werden later afgepakt wegens een omkoopschandaal. Bij Juventus heeft men echter grote twijfels over de gang van zaken in het onderzoek en telt beide titels daarom gewoon mee voor het totaal.



AC Milan

In het seizoen 2013/2014 bereikte AC Milan de achtste finales van de Champions League, waarin het werd uitgeschakeld door Atlético Madrid. Dat is nog altijd het laatste kunstje van de Rossoneri in Europees verband; ze wisten zich nadien niet meer te plaatsen voor internationaal voetbal. Ook dit seizoen ging het niet van een leien dakje bij de club uit de modestad, maar het stelde zondag in de voorlaatste speelronde wel de zesde plek veilig en daarmee een voorrondeticket voor de Europa League.Een 3-0 thuiszege op Bologna was voor AC Milan genoeg om achtervolgers Fiorentina en Internazionale op onoverbrugbare achterstand te zetten. In eigen huis bleef het lang 0-0, maar in de laatste 21 minuten sloeg Milan drie keer toe. Kort nadat een doelpunt van Gianluca Lapadula werd afgekeurd wegens buitenspel, opende Gerard Deulofeu in de 69ste minuut de score voor Milan. Voormalig VVV-speler Keisuke Honda zorgde vier minuten later voor de 2-0, in de extra tijd had Lapadula zijn goal alsnog te pakken. Hij legde de eindscore vast op 3-0 en zorgde daarmee voor grote vreugde in het roodzwarte deel van Milaan.