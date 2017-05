De Groot: "Er werd veel vooruitgelopen op de finale"

19:46 – NEC maakt nog altijd goede kans om zich te handhaven in de Eredivisie. In de eerste ronde van de nacompetitie rekenden de Nijmegenaren af met FC Emmen. Hoewel dat na de eerste ontmoeting een formaliteit leek, eiste Ron de Groot toch scherpte van zijn ploeg.



"Na de 1-3 overwinning in Emmen werd er veel vooruitgelopen op de finale. Wij wilden dat niet, wij wilden winnen vandaag", vertelt de trainer aan het clubmedium. "Het eerste kwartier ging het goed, maar na de 1-0 zie je dat het tempo daalt en het minder wordt. Toch kregen we nog veel kansen en hebben we niets weggegeven. In de tweede helft heb ik wat wissels uit voorzorg doorgevoerd en hebben we het zakelijk uit gespeeld."



De Groot kijkt dan ook uit naar de finale van de play-offs tegen NAC Breda. Vooral in de uitwedstrijd lijkt de coach veel zin te hebben. "We gaan met veel vertrouwen naar het Avondje NAC!", zo sluit hij af.