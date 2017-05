Babel en Besiktas heel dicht bij landstitel na remise Istanbul BB

19:57 – De titelstrijd in Turkije lijkt in een definitieve plooi te zijn gevallen. Istanbul Basaksehir heeft zondagavond dure punten laten liggen tegen Trabzonspor (0-0), waardoor Besiktas haar voorsprong ziet groeien tot vier punten met nog twee duels te gaan.



Besiktas had zaterdag al met 4-1 gewonnen van Kasimpasa mede dankzij een treffer van Ryan Babel. Vanuit de luie stoel kwam het zondag tot de conclusie dat Istanbul BB moeite had om de nummer zes van de Turkse competitie het mes tegen de keel te zetten.



Overigens lukte het Trabzonspor zelf ook niet om heel veel grote kansen af te dwingen, maar het bleef overeind. Ook omdat Edin Visca in de slotfase na een snelle uitbraak stuitte op Onur Kivrak.