Zeldzame zege Inter na eigen goal Hoedt en twee rode kaarten

22:36 – Internazionale heeft voor het eerst sinds 12 maart weer een wedstrijd gewonnen. Na de 7-1 overwinning tegen Atalanta volgden zes nederlagen en twee remises, maar zondag kon de ploeg eindelijk weer eens genieten van een overwinning. SS Lazio werd in Rome getrakteerd op een 1-3 nederlaag.



Het ging vroeg in de wedstrijd al fout voor Inter. Jeison Murillo maakte een overtreding op Felipe Anderson, waarna Keita Baldé Diao vanaf elf meter de bal de kruising in wist te jagen. Maar Inter wist zijn rug te rechten. Marco Andreolli kopte snoeihard binnen uit een hoekschop van Ivan Perisic en niet veel later werkte Wesley Hoedt de bal in zijn eigen doel.



Na rust ging het helemaal fout voor Lazio. Eerst kreeg Keita zijn tweede gele kaart van de wedstrijd vanwege een fopduik. Vervolgens maakte Eder na geklungel achterin van dichtbij de 1-3 en niet veel later ontving ook nog eens Senad Lulic zijn tweede gele kaart van de avond. Lazio eindigde zodoende de avond met negen man en verzuimde om de vierde plek in de Serie A alvast veilig te stellen.