Bartomeu: "Op 29 mei zullen we de nieuwe trainer presenteren"

22:58 – Barcelona won dit seizoen de Supercopa en kan ook nog beslag leggen op de Copa del Rey, maar van een topseizoen is zeker geen sprake. De club zal volgende week maandag - twee dagen na de bekerfinale tegen Deportivo Alavés - bekend maken wie volgend seizoen de leiding over de selectie heeft.



President Josep Maria Bartomeu wekte na afloop van de 4-2 overwinning op Eibar de indruk dat de overeenkomst al is getekend. "Op 29 mei zullen we de nieuwe trainer presenteren", vertelde hij aan Barça TV. "We danken Luis Enrique sowieso voor alle moeite die hij gedaan heeft, maar eerst spelen we nog om de Copa del Rey."



Ook liet Bartomeu zich uit over het aanblijven van sterspeler Lionel Messi. "Laat er geen twijfel over bestaan: het huwelijk tussen Barcelona en Messi wordt voortgezet."