Dost sluit het seizoen bij Sporting af met winst en een hattrick

Bas Dost heeft zijn superseizoen in stijl afgesloten. De Nederlandse aanvaller was zondagavond ook in de wedstrijd tegen Chaves weer enorm op dreef en had met drie treffers een groot aandeel in de 4-1 zege van Sporting Clube de Portugal.



Een kwartier had Dost nodig om Chaves-doelman Ricardo Nunes twee keer te laten vissen. Eerst schoot hij raak vanaf elf meter en vervolgens kopte uit een hoekschop raak. Adrien Silva bewees vervolgens dat Dost niet de enige bij Sporting is die weet wat scoren inhoudt, waarna William nog een eretreffer maakte. Het slotakkord werd uiteraard verzorgd door Dost. Vanaf de strafschopstip wist hij andermaal te scoren.



Daardoor tilde hij zijn seizoenstotaal naar 34 treffers. Genoeg om met afstand topschutter van de Liga Sagres te worden en in heel Europa waren dit seizoen alleen Lionel Messi (37) en Edinson Cavani (35) productiever in de competitie.



Voor de stand in de competitie maakte de ruime overwinning niet meer uit uit. Sporting eindigt het seizoen als derde, op twaalf punten van landskampioen Benfica.