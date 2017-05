Ronaldo: "Mensen spraken over mij alsof ik een crimineel was"

9:45 – Wie anders dan Cristiano Ronaldo nam zondagavond na iets meer dan anderhalve minuut het eerste doelpunt in de kampioenswedstrijd van Real Madrid voor zijn rekening? De Portugees gidste de Koninklijke op die manier naar haar eerste landstitel in vijf jaar tijd. Na afloop moest hij eerst even zijn hart luchten.



Tijdens het bezoek aan Celta de Vigo (1-4 overwinning) zou aanvaller namelijk gesuggereerd hebben, dat verdediger Gustavo Cabral een koffertje geld had ontvangen om het Real Madrid zo moeilijk mogelijk te maken. "Mensen spraken over mij alsof ik een crimineel was, maar ze weten helemaal niets", vertelt Ronaldo aan Marca. "Natuurlijk ben ik geen heilige, maar ik ben zeker ook niet de duivel. Ik kijk geen televisie meer, want dan zou ik geen leven meer hebben. Zovaak gaat het nu over mij."



Gelukkig kon Ronaldo verder vooral blij terugblikken op het seizoen in de Primera División. "Het was een spectaculair slot voor ons. Dit was in vele opzichten een van de beste seizoenen ooit. De manier waarop de club bestuurd wordt, de keuzes van de coach en de bijdragen van de spelers die veel reserve stonden. Alles klopte. Natuurlijk wacht ons nog de finale in Cardiff en dat wordt lastig zat, maar eerst mogen we genieten van het eerste kampioenschap in vijf jaar tijd."