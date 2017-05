AC Milan ziet Honda vertrekken, komst van Musacchio dichtbij

14:16 – Keisuke Honda gaat na 3,5 jaar vertrekken bij AC Milan. De Japanner bracht het nieuws zelf naar buiten in een statement via Kyodo News. "Ik verlaat AC Milan na dit seizoen, maar ik hoop jullie ooit weer te zien, al is het misschien niet als speler", zo schrijft de middenvelder.



De voormalig speler van VVV-Venlo geeft nog geen hints over waar hij nu naartoe gaat, maar het lijkt erop dat hij vooral meer wil spelen. Dit seizoen bleef de teller steken op 132 officiële minuten. 33 van die minuten maakte hij zondag tegen Bologna. Met een rake vrije trap had hij direct een aandeel in de plaatsing voor de Europa League.



Ondertussen is AC Milan druk bezig om zich te versterken en dan met name achterin. Volgens Sky Italia moet Mateo Musacchio (van Villarreal) alleen nog een medische keuring in San Siro ondergaan, alvorens de transfer van achttien miljoen doorgang vindt. Verder zouden de onderhandelingen met Ricardo Rodriguez van VfL Wolfsburg ook vergevorderd zijn. Wat aanvallers betreft, staat Andrea Belotti van Torino hoog op het verlanglijstje.