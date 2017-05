Ajax en Man United: finalisten met vlammen en wurgen

10:00 – Wat historie betreft had het affiche Ajax – Manchester United niet misstaan in de Champions League-finale. De clubs wonnen de Cup met de Grote Oren in het verleden al respectievelijk vier en drie keer. Woensdag zullen ze een treetje lager uitmaken wie er met de Europa League aan de haal gaat. Voor beide zou het een bekroning zijn van een prachtig, maar ook zwaar Europees avontuur.



Wake-up call in Rostov

Voor Ajax begon het Europees seizoen nog voor de competitie. In de derde voorronde van de Champions League moest de horde PAOK Saloniki genomen worden. Een dramatische seizoensoverture dreigde, toen Djalma Campos de Grieken binnen het halfuur op een voorsprong zette, maar daarna stond de debuterende Kasper Dolberg op. Hij knalde Ajax naast PAOK: 1-1. In Thessaloniki was de start andermaal slecht, want al in de vierde minuut was Stefanos Athanasiadis trefzeker. Ditmaal was Davy Klaassen degene die namens Ajax de rug recht. Met twee doelpunten bracht hij Ajax naar de volgende ronde.





Daarin ging het volledig mis tegen FK Rostov. Thuis gaf Ajax in de slotminuut de overwinning uit handen (1-1) en in Rusland was de ploeg geen schim meer van zichzelf. De Amsterdammers werden volledig overlopen en gingen met 4-1 de boot in. Voor het tweede jaar op een rij moest de club genoegen nemen met de Europa League. Hoe pijnlijk de nederlaag ook was, het bleek later voor Ajax in alle opzichten de nederlaag die de ploeg wakker schudde.



United recht de rug, Ajax overtuigt

Manchester United kende bepaald geen beste start van de Europa League. In Nederland ging het direct onderuit op bezoek bij Feyenoord. Tonny Vilhena was de Rotterdamse held, door tien minuten voor tijd de enige treffer van het duel te maken: 1-0. Zelf scoorden de Engelsen pas na 159 minuten hun eerste Europese goal. Zlatan Ibrahimovic leidde zijn werkgever met een rake kopbal langs Zorya Luhansk.





Vervolgens denderde Manchester United in een kwartier tijd met 4-1 over Fenerbahçe heen, om in Turkije daarna tegen een nieuwe nederlaag (2-1) aan te lopen. Op Old Trafford maakte het de nederlaag in Rotterdam ongedaan. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kwam er niet aan te pas en werd met 4-0 weggevaagd. Door in Luhansk eindelijk ook een uitwedstrijd goed te kunnen afsluiten (0-2), verzekerde de ploeg van José Mourinho zich van een plek bij de laatste 32.



Voor Ajax verliep het iets makkelijker. Het opende met een zwaarbevochten 1-2 zege op Panathinaikos en legde ook Standard Luik met 1-0 over de knie. Op bezoek bij Celta de Vigo leed het wel puntenverlies (2-2), maar de uitgangspositie was halverwege riant. Mede doordat de concurrenten tegen elkaar vooral gelijkspeelden. Thuis tegen Celta maakte Ajax het al af. Dolberg, Hakim Ziyech en Amin Younes zorgden voor een ruime 3-0 voorsprong, die mede door een goal van John Guidetti ("Feyenoord!") in de slotfase nog bijna weggegeven werd (3-2). Tijdens de laatste twee duels kregen de reserves de kans om zich te laten zien en dat deden ze absoluut niet onverdienstelijk. Panathinaikos werd met 2-0 van de mat geveegd en in Luik wist de piepjonge ploeg een 1-1 gelijkspel af te dwingen.



Knokken tot de laatste seconden

Na de groepsfase volgden er vier knock-outrondes en stuk voor stuk werden het thrillers die tot de laatste minuut spannend bleven. Alleen Manchester United had in de eerste ronde na de winterstop geen problemen met Saint-Etienne. De Fransen werden met 3-0 en 0-1 eenvoudig opzijgezet. Voor Ajax verloopt het allemaal wat stroever. Uit bij Legia Warschau wordt het 0-0 en ook in Amsterdam gaat het niet makkelijk. Kort na rust is het Nick Viergever die voor de bevrijdende 1-0 tekent, maar het ging nog bijna mis toen Tomas Necid in blessuretijd naast kopte.





In de achtste finale tegen Kopenhagen ging het niet heel anders. In Denemarken werd er met 2-1 verloren, vooral dankzij een dramatische start met een goal van Rasmus Falk na 27 tellen. In de eigen Amsterdam ArenA (toen nog) wervelde Ajax weliswaar langs Kopenhagen via goals van Bertrand Traoré en Dolberg, maar het elftal verzuimde de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien, waardoor de Denen tot het eind mochten blijven hopen op een onterechte stunt. Manchester United moest het in dezelfde ronde opnemen tegen Ajax' plaaggeest Rostov en de Russen bleken ook voor de Britten een zeer taaie tegenstander. Een goal van Juan Mata in de return gaf de ploeg de na een 1-1 in Rusland de nodige ademruimte, maar ook hier bleef het tot de laatste seconden spannend.



Thrillers in de verlenging

In de kwartfinale bereikte de spanning rond beide ploegen het hoogtepunt. Manchester United bleef zowel uit (Leander Dendoncker en Henrikh Mkhitaryan) als thuis (Mkhitrayan en Sofiane Hanni) op 1-1 steken en dus moest er verlenging aan te pas komen om een doorbraak te forceren. Uiteindelijk was het in de tweede helft van de extra tijd Marcus Rashford die de Belgische topclub op de knieën kreeg.





Ajax denderde in haar eerste kwartfinale over Schalke 04 heen, dankzij twee goals van Davy Klaassen, maar net zoals tegen Kopenhagen verzuimde het er meer te maken. In Gelschenkirchen werd het daardoor onnodig spannend, toen de Duitsers kort na rust twee keer toesloegen. Na een rode kaart voor Joël Veltman, leek Ajax uitgeteld aan de verlenging te beginnen. Toen Daniel Caligiuri daarin de 3-0 liet aantekenen, was het Europees avontuur voor de ploeg van Peter Bosz over. Althans, dat dacht men. Het tiental richtte zich op via eerst een onorthodoxe goal van Viergever en vervolgens nog een toetje van Younes.



Zwijnen in de slotfase

Ook de halve finales waren voor beide teams ongekend spannend, al leek er na de eerste wedstrijd weinig aan de hand. Ajax speelde na een matige openingsfase een verder weergaloze pot en nam de maat van Olympique Lyon met 4-1, dankzij vooral Traoré (twee goals en een assist) en Ziyech (drie assists). Het enige probleem was dat er niet meer dan vier keer werd gescoord en ook de tegentreffer van Mathieu Valbuena was vervelend. Manchester United boekte een kleinere overwinning, maar de rake vrije trap van Rashford in Vigo gaf ze wel al een fijne voorsprong.





Voor Ajax ging het in Frankrijk bijna fout, al zag het er daar eerst niet naar uit. Dolberg opende de score met een fraai wippertje. Lyon vocht zich terug via Alexandre Lacazette, die op slag van rust twee keer scoorde. Diep in de tweede helft maakte Rachid Ghezzal de 3-1 en toen Viergever ook nog eens rood kreeg, leek het duel volledig te kantelen. Twee grote kansen kregen de Fransen. Maciej Rybus vond André Onana op zijn weg, terwijl Maxwel Cornet de bal hard voorlangs knalde. Het kwam echter goed voor Ajax, dat ontsnapte.



Ook Manchester United startte goed in de return tegen Celta de Vigo. Marouane Fellaini maakte de openingstreffer en zette The Red Devils na dik een kwartier in een zetel. Tien minuten voor tijd kwam de spanning ineens terug, dankzij Facundo Roncaglia en dus werd het een helse slotfase. Om te beginnen kregen Roncaglia en Eric Bailly na een opstootje rood en met minder spelers op het veld leek de organisatie aan beide kanten volledig weg. Daardoor kreeg John Guidetti in de absolute slotseconden nog een dot van een kans, maar hij maaide – met doelman Sergio Romero al uit positie – langs de bal.



Door: Kasper Hermans