Weghorst: "Tegen sommige clubs scoor je nu eenmaal vaak"

15:54 – Wout Weghorst verkeert tijdens de play-offs in een meer dan uitstekende vorm. De aanvaller van AZ scoorde in de dubbele ontmoeting met FC Groningen liefst drie keer. De noordelingen liggen hem blijkbaar goed, want hij maakte in acht duels zes goals tegen de ploeg.



"Ik was nu ook echt blij toen ik hoorde dat we tegen FC Groningen zouden spelen. Tegen sommige clubs scoor je nou eenmaal vaak. Ik heb dat ook met Ajax", zegt de clubtopscorer tegenover AZ Radio. "Na de verloren KNVB-Bekerfinale zijn twee van dit soort overwinningen heel lekker."



FC Utrecht is nu de laatst tegenstander van AZ. Dat is een club waartegen Weghorst minder makkelijk scoort, namelijk slechts een keer in acht ontmoetingen. "Het is anders dan Groningen moet ik eerlijk zeggen, maar ik ga mijn uiterste best doen. We gaan met vertrouwen naar de finale toe om Europees af te dwingen."