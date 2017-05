'Kuyt-scenario' te vroeg voor Robben: "Nu niet mee bezig"

22:08 – Afgelopen weekend vierde Arjen Robben zijn zesde kampioenschap met Bayern München, de club waar hij na dit seizoen nog één jaar contract heeft. De aanvaller gaf maandagmiddag vervolgens het startschot van de bouw van het 'TopsportZorgcentrum' van FC Groningen, dat komend jaar zal verrijzen. Daar gaf de aanvoerder van Oranje te kennen dat hij het 'Dirk Kuyt-scenario' mooi vindt, maar dat hij nog niet bezig is met een terugkeer op de Nederlandse velden.





Zaterdag werd Arjen Robben nog overgoten met pullen bier tijdens het kampioensfeest van Bayern München, maandag was de 33-jarige buitenspeler de man waar het om draaide bij de opening van het 'TopsportZorgcentrum' in Groningen. De plaatselijke FC stampt een nieuw complex uit de grond waar de club vanaf de zomer in 2018 gaat trainen. De eer om de start van de bouw van het complex te verrichten was aan Robben, die in 2006 ook al de Euroborg mocht openen. De aanvaller, gehuld in een oranje hesje, nam plaats in een tractor en zette door middel van het storten van een bult zand de bouw in gang.



Dirk Kuyt-scenario

Dat Robben door Groningen was gevraagd om dat te doen mag geen verrassing heten. Hoewel hij slechts twee seizoenen in het eerste elftal van de club speelde en vervolgens het hele continent veroverde, geldt hij als een ambassadeur van de noorderlingen. Robben is trots op FC Groningen, FC Groningen is trots op Robben. Over een terugkeer bij de club wordt al jaren gemijmerd, maar of dit ook gaat gebeuren weet de 33-jarige aanvaller niet. Bij Bayern heeft hij nog een contract tot 2018. "Alles is mogelijk in de voetballerij, maar ik ben daar op dit moment niet mee bezig", sprak Robben na het verrichten van de opening tegen de verzamelde media, waaronder FCUpdate.nl.

"FC Groningen is wel echt mijn club en ik zal altijd aan deze club verbonden blijven, op welke manier dan ook." Aan een 'Dirk Kuyt-scenario' wil Robben nog niet denken, al is hij blij wat zijn voormalig Oranje-kompaan is overkomen bij Feyenoord. "Natuurlijk is dat mooi, maar dat kun je niet met elkaar vergelijken. Ik denk dat je met alle respect ook Feyenoord niet met Groningen kan vergelijken. Wat Kuyt is overkomen en wat Feyenoord heeft gepresteerd is iets unieks en iets heel moois", weet Robben. "Maar ik denk dat het niet realistisch is dat ik zeg 'jongens ik kom terug en we gaan voor het kampioenschap met Groningen'. Ik denk dat je realistisch moet zijn. Dat neemt niet weg dat Groningen gewoon mijn club is."



"Je moet hardheid creëren"

Zin in Oranje

De aanvaller is te spreken over het TopsportZorgcentrum dat Groningen vanaf 2018 gaat betreden. Niet alleen het eerste elftal zal hier gaan trainen, ook de jeugd zal voortaan op de nieuwe locatie aan de slag gaan. Op de nieuwe locatie wil Groningen de faciliteiten voor de jonge voetballers verbeteren. Robben kan zich echter ook vinden in de stelling dat de jeugd in deze tijd te veel in de watten wordt gelegd. "Daar ben ik het zeker mee eens", zegt de buitenspeler. "Het is goed dat de faciliteiten aangeboden worden en mijn wens is dat ze daar dankbaar gebruik van maken. Dat ze zich beseffen dat het niet iets normaals is en dat ze het kunnen gebruiken om te investeren in zichzelf. Faciliteiten en alles regelen is goed, maar tot op zekere hoogte. Je moet ook een soort hardheid creëren. Ze moeten beseffen dat ze er veel voor moeten doen en dat het niet een cadeau is."Dat weet Robben als geen ander. Talent had hij genoeg, maar zijn sterke karakter bracht hem uiteindelijk aan de wereldtop. Op zijn schitterende palmares prijken onder meer negen landstitels, waaronder het kampioenschap met Bayern in dit seizoen. Afgelopen zaterdag vierde hij met de Duitse recordkampioen die titel, nu gaat hij zich richten op de drie interlands met het Nederlands elftal.

Ondanks de onrust binnen de bond en de veelbesproken aanstelling van Dick Advocaat heeft de captain zin om zich te melden bij Oranje. "Dat heb ik altijd, want ik ben een liefhebber. Het wordt zeker belangrijk. Iedereen heeft de clubverplichtingen afgerond en Ajax is de laatste ploeg die nog in actie komt. Dan moet nog wel even de knop om. We zijn allemaal professionals, maar het is niet makkelijk om iets af te sluiten bij de club, omdat het dan voelt alsof het seizoen voorbij is. Je moet nog wel de scherpte erin houden en de spanning hoog houden, want we moeten er met zijn allen een mooie week van maken", besloot Robben, die daarna op de foto ging met de jeugdspelers van Groningen. Ooit hopen zij de nieuwe Arjen Robben te zijn.



Door: Remco Jacobi