UEFA doet oproep aan fans: "Kom vroeg naar stadion"

11:54 – De Europa League-finale tussen Manchester United en Ajax in de Friends Arena in Stockholm gaat morgen (woensdag) door. De stad Manchester was maandagavond laat doelwit van een zelfmoordaanslag, waarbij zeker 22 doden en 59 gewonden zijn gevallen. De UEFA roept supporters op zo vroeg mogelijk naar het stadion te komen vanwege de strenge beveiligingscontroles.



"De UEFA is geschokt door de aanslag van gisteravond in Manchester. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familie", meldt de UEFA via de officiële kanalen. Met het oog op de Europa League-finale zegt de Europese voetbalunie: "Op dit moment zijn er geen specifieke aanwijzingen die duiden op een aanslag rond of tijdens de finale."



De UEFA zegt al maanden nauw samen te werken met de lokale autoriteiten en de Zweedse voetbalbond, waarbij het risico op een terroristische aanslag direct vanaf het begin is meegenomen. Na de terroristische aanslag in Stockholm van vorige maand zijn al extra veiligheidsmaatregelen genomen. "Vanwege de strenge veiligheidsmaatregelen roept de UEFA fans op om zo vroeg mogelijk naar het stadion te komen. Bij de ingangen zal streng gecontroleerd worden, wat kan leiden tot vertraging voor het binnenkomen van het stadion", besluit de UEFA.