Roda-directeur: "Miste iets tussen trainer en spelers"

12:16 – Het bestuur van Roda JC voelde dat de selectie iets anders nodig had voor het tweeluik met MVV in de finale van de play-offs promotie/degradatie. De Limburgse club stelde coach Yannis Anastasiou dinsdag op non-actief en haalde Huub Stevens binnen. Laatstgenoemde gaat de technische staf ondersteunen tegen MVV.



"We hebben de hele tijd de trainer in bescherming genomen. We hadden het volste vertrouwen in de groep, maar door het verloop van de laatste wedstrijden bespeurde iedereen dat er iets miste tussen de trainer en spelers", legt Roda-directeur Wim Collard uit bij FOX Sports. "Na zondag is het bij ons in een stroomversnelling gekomen en hebben we gekeken hoe we de bakens kunnen verzetten om het schip in veilige haven te loodsen."



Collard benadrukt dat Anastasiou niet is ontslagen. "Hij besefte wel dat er iets moest gebeuren", vervolgt de beleidsmaker. Roda JC rekende in de tweede ronde van de play-offs moeizaam af met Helmond Sport. In de finale ontmoet het provinciegenoot MVV. "Het vertrouwen moet terug, want deze groep heeft wel bewezen te kunnen voetballen. Dan is het heel makkelijk om de trainer niet de credits te geven, maar we hebben hem wel de hele tijd de credits en het vertrouwen gegeven."



"Zondag merkte echter het hele stadion dat deze groep net iets anders nodig heeft. Dat hopen we met de komst van Stevens te realiseren", legt Collard uit. In tegenstelling tot de geruchten die de ronde doen, hebben de spelers van Roda JC geen rol gespeeld in de beslissing van het bestuur. "Zij zijn er geen partij in geweest. Dat vind ik ook logisch. De spelers moet je hierin geen stem geven."