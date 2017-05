Dost niet bij trainingsstage Oranje, Janmaat toch aanwezig

17:34 – Bas Dost zal zich pas later gaan aansluiten bij het Nederlands elftal. De spits van Sporting Clube de Portugal stond aanvankelijk op het lijstje van de twaalf spelers die deelnemen aan een tweedaagse trainingsstage van Oranje, maar moet daar toch voor passen. De reden hiervoor is dat Dost nog enkele verplichtingen heeft bij zijn club.



Het aantal spelers dat meedoet, blijft wel gelijk. Daryl Janmaat meldde zich dinsdag tegen de verwachtingen bij Hotel Huis ter Duin. Aanvankelijk was het bericht dat hij moest passen vanwege een hamstringblessure. Echter gaat de medische staf van het Nederlands elftal zijn situatie nog een keer beoordelen.



Volgens de rechtsback zelf is het bericht dat hij sowieso niet mee zou doen aan de trainingsstage altijd onjuist geweest. "Ik weet niet wat dat bericht de wereld in heeft gebracht. Maar we gaan kijken hoe het nu is. Dan maak ik met de dokter een afweging wat het beste is."



De volgende twaalf spelers nemen deel aan de tweedaagse trainingsstage van Oranje:

Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Daryl Janmaat (Watford FC), Bruno Martins Indi (Stoke City), Sergio Padt (FC Groningen), Quincy Promes (Spartak Moskou), Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Marten de Roon (Middlesbrough), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord) en Jeroen Zoet (PSV).