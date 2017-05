Van Bronckhorst: "Van Persie zou zeker bij Feyenoord passen"

17:42 – Dirk Kuyt stopt met voetballen, Steven Berghuis is nog altijd eigendom van Watford FC en Eljero Elia heeft aangegeven weg te willen bij Feyenoord. De landskampioen zal zich dus in ieder geval bezig moeten gaan houden met een paar aanvallende versterkingen. Bij RTV Rijnmond besprak trainer Giovanni van Bronckhorst dan ook de mogelijke terugkeer van Robin van Persie.



"Hij zou zeker bij Feyenoord passen", vertelt de succescoach. "Met zijn verleden, wat hij heeft gepresteerd en wat hij nog steeds presteert. Maar dit zijn de tijd van geruchten, maar ik merk wel na het kampioenschap en het podium wat je kan bieden dat er heel veel spelers naar Feyenoord wíllen komen. De komende weken zullen we dat vorm moeten geven."



Waar Van Bronckhorst voorlopig geen mannetje te weinig heeft, is onder de lat. Kenneth Vermeer is helemaal fit en Brad Jones verlengde zijn contract. "We willen concurrentie in de selectie en die wordt volgend jaar groot. Zo hoort het ook. Dus ik ben blij dat Brad heeft bijgetekend. Voor mij is het weer een moeilijke keus erbij, maar ik juich dat alleen maar toe."