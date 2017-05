Engeland gaat veiligheid rondom stadions analyseren

20:23 – De aanslag in de Manchester Arena van maandagavond heeft veel losgemaakt in Engeland. Tal van organisaties van sportevenementen - waaronder ook voetbalwedstrijden - en andere festiviteiten zoals concerten gaan hun manier van beveiligen aan een extra analyse onderwerpen, zo meldt de BBC.



Hoewel de reguliere competities erop zitten, staan er deze week nog een paar grote voetbalwedstrijden in Engeland op het programma. Zaterdag wordt de finale van de FA Cup gespeeld tussen Arsenal en Chelsea op Wembley en dat stadion is deze week eveneens gastheer voor de promotieplay-off tussen het Reading van Jaap Stam en Sheffield Wednesday. Ook in Schotland staat dit weekend nog de bekerfinale op het menu.



Alle grote sportevenementen in Groot-Brittannië zullen deze week voorafgegaan worden door een minuut stilte. Hetzelfde zal gebeuren bij de Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United. Ook de ceremonie voorafgaand aan het duel zal versoberd zijn.