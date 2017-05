Kagawa: "We lopen nog steeds met angst de bus in"

10:10 – Nog een wedstrijd staat er dit seizoen op het programma voor Borussia Dortmund en het is geen onbelangrijke: de bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt. Shinji Kagawa kijkt uit naar de eindstrijd in de DFB-Pokal, maar minder naar de reis richting het Olympiastadion in Berlijn.



"Er is nog altijd een soort beangstigend gevoel als we de bus inlopen", vertelt de Japanner tegen Der Kicker. De selectie van Borussia Dortmund was anderhalve maand geleden op weg naar de kwartfinale van de Champions League tegen AS Monaco, toen er vlak bij de bus drie explosieven afgingen. "Dortmund en andere voetbalteams kunnen heel goed het doel van een aanslag zijn. Dat gevaar is altijd aanwezig."



Kagawa weet zich het huiveringwekkende incident nog wel te herinneren. "Iedereen gooide zich op de vloer en er heerste totaal verbijstering. Ik dacht op het moment zelf dat er geschoten werd op de bus. Daarna riepen we tegen de chauffeur: 'Wegrijden!', maar hij zat er hulpeloos en angstig bij."