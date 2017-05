Veltman: "Hopelijk zijn zenuwen na eerste fluitsignaal weg"

15:01 – "Ik zou ze direct naar de dokter doorsturen als ze geen zenuwen hebben", zei Peter Bosz dinsdag op de laatste persconferentie voor de Europa League-finale. Joël Veltman moet dan misschien toch meer even naar de ploegarts, want echt nerveus is hij nog niet.



"Ik had het er toevallig met een aantal jongens over. In de zin van dat we nog niet echt beseffen dat er een Europese finale wacht", zegt de rechtsback in een interview voor de clubwebsite. "Maar tegelijkertijd zeiden we ook: 'als we morgen naar het stadion gaan, zal het wel beginnen te kriebelen'. Al denk ik dat het meer zenuwen dan nervositeit zal zijn. Hopelijk is dat vanaf het eerste fluitsignaal weg."



Manchester United zal Ajax volgens Veltman in ieder geval niet verrassen. "We weten wel een beetje hoe ze spelen, ze gaan niet zomaar vol op de aanval, denk ik. Dat is niet hun spel natuurlijk. Je moet er wel een beetje rekening mee houden natuurlijk. Maar eigenlijk moet je met alles rekening houden. Het is een finale, er kan van alles gebeuren."