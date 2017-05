Ten Hag: "Willen ons seizoen verzilveren met een prijs"

17:37 – FC Utrecht eindigde in de reguliere competitie op een onbedreigde vierde plaats, maar heeft nog niets. De formatie uit de Domstad speelt deze week de finale van de play-offs om een Europees ticket tegen AZ. De eerste ontmoeting is donderdag (20.45 uur) in Alkmaar, de return volgt zondag in Stadion Galgenwaard (12.30 uur).



"Hier hebben we het hele jaar voor gestreden. Nu is het zaak dat we het beste afroepen", aldus trainer Erik ten Hag op de officiële website van FC Utrecht. Heeft de oefenmeester last van finalekriebels? "Het is vooral een kwestie van in je routine blijven. Om je heen wordt alles groot gemaakt, maar uiteindelijk zijn dit twee wedstrijden."



Alleen zijn het wel twee bepalende duels, weet ook Ten Hag. "Wij hadden het dit seizoen niet beter kunnen doen, hebben maximaal gepresteerd. We zijn gefocust, willen winnen. En dat stralen we ook in alles uit", vervolgt hij. "Het dubbele treffen met AZ vormt een prachtig affiche. De weersomstandigheden zijn goed, de tegenstander is goed, de stadions waarin wordt gespeeld zijn mooi, beide grasmatten liggen er prachtig bij. Dat is allemaal mooi. Maar het gaat er aan het einde van de rit om dat we winnen. We willen ons seizoen verzilveren met een prijs en dat is het als je de play-offs om Europees voetbal wint."



"We hebben een heel mooi seizoen. En nu gaat het om alles. De wil is héél bepalend. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe energiek wij nog zijn in deze eindfase van het seizoen. We voetballen ook heel makkelijk. Maar we moeten wel beseffen: één moment kan alles veranderen. Zowel positief als negatief", waarschuwt Ten Hag. "We hebben dit seizoen heel attractief voetbal gespeeld. Dat willen we in de finale ook graag doen, maar het gaat om één ding: winnen. Ik ben ervan overtuigd dat je daarop meer kans maakt met goed voetbal. De focus ligt op de uitvoering."