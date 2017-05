Ziganda volgt Valverde op als coach van Athletic Bilbao

22:23 – José Angel Ziganda is de nieuwe coach van Athletic de Bilbao. De 50-jarige Spanjaard tekende woensdag een contract voor twee seizoenen, tot de zomer van 2019, in het Estadio San Mamés. Ziganda is afkomstig van de beloften van Bilbao.



Ziganda is bij Bilbao de opvolger van Ernesto Valverde. Laatstgenoemde nam dinsdag afscheid van de Baskische club. Waarschijnlijk wordt Valverde de nieuwe trainer van FC Barcelona, waar een vacature is ontstaan door het aanstaande vertrek van Luis Enrique.



Bilbao eindigde dit seizoen op de zevende plaats in de Spaanse competitie. Als FC Barcelona komende zaterdag de bekerfinale wint van Deportivo Alavés, dan mogen de Basken Europa in. Bij een overwinning van Alavés grijpen ze naast een Europees ticket.