Klaassen: "Het wordt moeilijk als je zelf geen topdag hebt"

24 mei 2017 – Davy Klaassen had moeite om naar de huldiging van Manchester United te kijken. De captain van Ajax was woensdag in Stockholm met zijn club in de Europa League-finale met 0-2 de mindere van de Engelse club.



"Je staat het liefst zelf met de cup, maar vandaag was het niet goed", aldus Klaassen bij RTL7. "Tegen zo'n team is het wel moeilijk om te winnen, maar vandaag zat het er niet echt in. Of dat de verdienste van Manchester United was? Misschien wel, maar ik denk dat wij wel beter kunnen. We wisten dat zij zouden afwachten en elke bal naar voren zouden schieten. Hun goals waren ook twee mazzeltjes, maar die maakten net het verschil vandaag."



Ajax leek gespannen in het begin van de partij. "Ik was niet nerveus, maar in het begin liep het niet lekker", antwoordde Klaassen. "Zij wachtten twintig meter van het doel af, dan wordt het moeilijk als je geen topdag hebt. Je probeert er doorheen te spelen, maar vandaag was het niet goed genoeg. Hoe ik me nu voel? Dit is klote, natuurlijk."