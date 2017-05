De Ligt heeft gemengde gevoelens na verloren finale

24 mei 2017 – Matthijs de Ligt schreef woensdag historie. Met zijn 17 jaar en 285 dagen werd de verdediger van Ajax de jongste speler ooit in een Europese eindstrijd. De Ligt kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn eigen optreden in de Friends Arena in Stockholm in de Europa League-finale tegen Manchester United, maar een zege zat er niet in voor Ajax. De Engelse opponent won met 0-2.



"Tja, mijn eigen wedstrijd. Je hebt er weinig aan", haalde De Ligt na afloop zijn schouders op voor de camera van RTL7. "Het liefst sta je hier met de cup, maar dat is niet gebeurd. Ik heb mijn best gedaan en verdedigend prima mijn mannetje gestaan. Hun spits Rashford, die ik een goede spits vind, heeft bijna geen kans gehad. Wat kan ik ervan zeggen, ik denk dat ik prima heb gespeeld."



De Ligt denkt wel dat Ajax straks trots kan zijn op haar Europese avontuur. "Je speelt de finale om te winnen. We hebben niet gewonnen, maar over een paar weken beseffen we wel dat dit een mooi avontuur is geweest. We hebben Ajax weer op de kaart gezet. Het liefst pak je prijzen, maar het was een geslaagd seizoen met voetbal dat men ook in het buitenland van ons gewend is. In die zin kunnen we terugkijken op een goed jaar."



"We moeten ook niet vergeten dat zij (Manchester United, red.) allemaal ervaren mannen hadden, die dit allemaal al hebben meegemaakt. Bij ons was het bijna voor iedereen, op Sánchez na, de eerste keer. Voor ons is het zaak dat we hiervan leren, zodat we er bij een volgende keer wel staan. Vandaag zat het er niet in", besloot De Ligt.