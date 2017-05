Mourinho over kritiek: "Dichters winnen niet veel prijzen"

24 mei 2017 – In de Premier League eindigde Manchester United op de zesde plaats, maar toch speelt de Engelse club volgend seizoen in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van manager José Mourinho won woensdag namelijk de Europa League, door Ajax in de finale in Stockholm met 2-0 te verslaan.



"We haalden de Champions League liever op deze manier, dan door vierde, derde of tweede te worden in de competitie", aldus Mourinho bij de BBC. "We hadden het doel om terug te keren in de Champions League door een titel te veroveren, een belangrijke titel. De club heeft nu elke prijs in het mondiale voetbal. Sinds het begin hebben we hier hard voor gevochten. We hebben altijd gedacht dat we de Europa League konden winnen en we zijn heel blij. We hebben intelligent en op een comfortabele manier gespeeld. We waren veel sterker dan zij", stelde Mourinho, die de Europa League negen maanden geleden nog 'geen toernooi voor Manchester United' vond.



"Als je dominant in de lucht bent, dan kies je voor de lange bal. Er zijn veel dichters in het voetbal, maar dichters winnen niet veel prijzen", vervolgde Mourinho, doelend op de kritiek op het verdedigende spel van Manchester United. "We wisten dat we sterker zijn dan zij en hebben hun zwaktes uitgebuit. Deze overwinning is volkomen verdiend."



Eerder dit seizoen won Manchester United al de nationale supercup en de League Cup. "Drie prijzen in één seizoen en een ticket voor de Champions League, ik ben ontzettend blij in mijn moeilijkste seizoen als manager", besloot Mourinho.