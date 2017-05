Younes blij met woorden van Bosz na verloren finale

11:06 – Ondanks de verloren finale tegen Manchester United vond coach Peter Bosz wel dat de spelers van Ajax 'met de kop omhoog' hun zilveren Europa League-medaille moesten ophalen. Amin Younes was blij met de woorden van zijn oefenmeester op het veld.



"Ik vind dat hij geweldige woorden voor ons had gevonden", aldus Younes op de officiële website van Ajax. "Het is na deze mindere wedstrijd verleidelijk om nu slechte dingen te benoemen, maar ik vind dat we positief moeten blijven. De trainer was dat ook en terecht. We hebben een geweldig seizoen in Europa gedraaid."



"Ik ben trots op deze jonge ploeg, trots op iedereen", vervolgt Younes. "Wanneer je een finale speelt, heb je ook veel dingen goed gedaan. Ik ben niet het type dat nu gaat zeggen 'alles is slecht'. Helemaal niet. Ja, het is slecht dat we verloren hebben, maar nogmaals: we moeten naar de positieve dingen kijken. Het team heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt."