Clichy vertrekt na zes seizoenen bij Manchester City

16:26 – Gaël Clichy is bezig aan zijn laatste weken in dienst van Manchester City. Het contract van de verdediger loopt eind juni af en een nieuwe overeenkomst komt er niet. De club meldt via de officiële website dat Clichy na zes seizoenen vertrekt.



"Het waren zes heel speciale jaren", zegt Clichy op de clubwebsite van Manchester City. "Ik heb hier vier grote prijzen gewonnen en geholpen de club naar de top van het Engelse voetbal te brengen. Ik ben trots dat ik daar deel van heb mogen uitmaken. Het is prachtig om te zien waar de club nu staat en ik weet zeker dat er nog veel meer successen zullen volgen."



Clichy kwam in 2011 over van Arsenal. In de zes seizoenen die hij in dienst van Manchester City speelde kwam hij tot 138 duels in de Premier League. In die periode won hij tweemaal de landstitel, tweemaal de EFL Cup en het Community Shield.