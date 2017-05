Mandzukic blijft een jaar langer in dienst van Juventus

16:43 – Mario Mandzukic heeft zijn contract bij Juventus verlengd. Dat maakt de club donderdag bekend via de officiële website. De 31-jarige Kroaat zet zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis die hem tot medio 2020 aan de Italianen bindt.



Mandzukic kwam twee jaar geleden over van Atlético Madrid. Hij wist direct een basisplaats te veroveren en de spits was tot nu toe 23 keer trefzeker voor Juventus, dat destijds ongeveer twintig miljoen euro voor hem neerlegde. De club is zeer tevreden met zijn prestaties en heeft daarom besloten zijn contract open te breken en met een jaar te verlengen.



De Kroaat kent een bijzonder succesvol seizoen met Juventus. Het landskampioenschap en de bekerwinst zijn al binnen, maar het hoogtepunt moet de Champions League-finale tegen Real Madrid worden. In dat toernooi staat Mandzukic tot nu toe op twee treffers.