VVV hoopt op spelers twee of drie spelers van West Ham

18:55 – VVV-Venlo heeft sinds 2015 een samenwerking met West Ham United. De club hoopt daarom in de zomerse transferperiode enkele spelers van de Engelse club naar Nederland te kunnen halen. Het gaat om twee of drie versterkingen.



VVV promoveerde dit seizoen naar de Eredivisie door kampioen te worden in de Jupiler League. Om ook op het hoogste niveau mee te kunnen doen, hoopt de club nog enkele nieuwe spelers binnen te halen. "Ze hebben twee of drie namen genoemd. Over een paar weken gaan we met een aantal mensen naar Londen om daar over te praten", zegt manager voetbal Stan Valckx op de clubwebsite over de samenwerking met West Ham United.



Trainer Maurice Steijn staat nog een jaar onder contract bij VVV, maar de club hoopt om de verbintenis open te kunnen breken. De coach zegt er in ieder geval voor open te staan. "Waarom niet? De eerste gesprekken zijn een paar weken geleden al samen met Stan en mijn zaakwaarnemer Rodger Linse gevoerd. Als ik daar niet open voor stond, zou ik dergelijke gesprekken niet aangaan."