Kopenhagen Deense bekerwinnaar, Basel verslaat Sion

25 mei 2017 – FC Kopenhagen heeft in Denemarken de dubbel gewonnen. De club verzekerde zich al van het landskampioenschap, maar won donderdag eveneens het bekertoernooi. In de finale werd afgerekend met Brøndby IF: 3-1.



Andreas Cornelius opende na 51 minuten de score. Brøndby kwam echter vrij snel weer terug in de wedstrijd. Teemu Pukki tekende voor de gelijkmaker. Daardoor leek het uit te gaan lopen op verlenging, maar in de slotfase wist Federico Santander tweemaal te scoren. Hij bezorgde zo Kopenhagen de dubbel.



FC Basel

In Zwitserland ging FC Basel er donderdag met de beker vandoor. In de eindstrijd werd met 3-0 gewonnen van FC Sion. Ook hier vielen alle doelpunten in de tweede helft. Matias Emilio Delgado maakte kort na rust de openingstreffer. Adama Traoré verdubbelde de score en Michael Lang bepaalde één minuut voor tijd de eindstand op 3-0.