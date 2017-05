Padt en Aké bij definitieve selectie Nederlands elftal

20:41 – Sergio Padt en Nathan Aké zitten bij de selectie van Oranje voor de oefenduels met Marokko en Ivoorkust. Dat maakt de KNVB donderdagavond bekend. De doelman van FC Groningen en de verdediger van Chelsea kunnen hun debuut voor Nederland maken.



Oranje vertrekt op 27 mei naar Portugal voor een trainingskamp. Daarvoor zijn twaalf spelers geselecteerd. Het betreft dezelfde spelers die ook aanwezig waren bij de trainingsstage in Noordwijk eerder deze week. Onder hen ook Padt. Later in de week sluiten steeds meer internationals aan, terwijl enkelen pas instromen na de eerste oefenwedstrijd tegen Marokko.



Op 31 mei speelt Nederland tegen Marokko terwijl op 4 juni Ivoorkust de tegenstander is. Pas na die wedstrijd maakt bondscoach Dick Advocaat de definitieve selectie bekend voor het WK-kwalificatieduel tegen Luxemburg op 9 juni. "We kiezen voor een brede selectie omdat de spelers gefaseerd instromen bij Oranje. En het is natuurlijk ook afwachten hoe de internationals uit hun wedstrijden komen", aldus Advocaat.



Volledige selectie + instroommomenten:



27 mei: Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Bruno Martins Indi (Stoke City), Sergio Padt (FC Groningen), Quincy Promes (Spartak Moskou), Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Marten de Roon (Middlesbrough), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord) en Jeroen Zoet (PSV)

28 mei: Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Davy Klaassen, Matthijs de Ligt, Kenny Tete, Joël Veltman en Nick Viergever (Ajax)

29 mei: Jasper Cillessen (Barcelona) en Nathan Aké (Chelsea)

30 mei: Wesley Sneijder

Na 31 mei: Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Lazio), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Arjen Robben (Bayern München), Kevin Strootman (AS Roma), Stefan de Vrij (Lazio) en Georginio Wijnaldum (Liverpool)