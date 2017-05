Strafschop helpt Wolfsburg en Jonker tegen Braunschweig

22:38 – VfL Wolfsburg heeft een eerste stap gezet naar handhaving in de Bundesliga. Op ietwat gelukkige wijze werd er in het heenduel van de play-off om promotie/degradatie in eigen huis met 1-0 gewonnen van Eintracht Braunschweig. Een strafschop bracht de uitkomst voor de ploeg van Andries Jonker.



In de laatste speelronde van de Bundesliga ging Wolfsburg tegen Hamburger SV met 2-1 onderuit in de slotfase waardoor de club werd veroordeeld tot deelname aan de play-offs om promotie/degradatie. Tegen de nummer twee van de 2. Bundesliga, Eintracht Braunschweig, had Wolfsburg het niet makkelijk. Echt gevaarlijk wist de ploeg namelijk niet te worden in het eerste half uur. Een strafschop brak uiteindelijk de ban voor de ploeg van Jonker.



Wolfsburg kwam nog goed weg toen de scheidsrechter een handsbal van Mario Gómez over het hoofd zag. Even later kreeg de thuisploeg wel een penalty toegewezen omdat er hands van Gustav Valsvik werd geconstateerd. Gomez faalde vervolgens niet vanaf elf meter. In de tweede helft voetbalde Wolfsburg makkelijker, maar gescoord werd er niet meer.



Voor Wolfsburg staat er dus nog een spannende uitwedstrijd op het programma voor de ploeg volgend seizoen opnieuw zeker kan zijn van spelen op het hoogste niveau. Jonker moest het tegen Braunschweig zonder de geblesseerde Nederlanders Riechedly Bazoer en Jeffrey Bruma doen. Zij kampen beiden met een blessure.