Overtuigend AZ lijkt na één wedstrijd al klaar met FC Utrecht

22:41 – AZ heeft de eerste finalewedstrijd van de play-offs om Europees voetbal winnend afgesloten. Thuis tegen FC Utrecht werd het 3-0 dankzij doelpunten van Joris van Overeem, Yassin Ayoub (eigen doelpunt) en Wout Weghorst. Op de zege van de Alkmaarders viel weinig af te dingen. AZ heerste op alle fronten en liet nog een paar fraaie mogelijkheden missen om een nog ruimere score neer te zetten. FC Utrecht mag zondag in de eigen Galgenwaard proberen de schade te repareren, maar het heeft er alle schijn van dat de Domstedelingen Europees voetbal kunnen vergeten.



De openingsfase van de wedstrijd stond voor beide ploegen nog in het teken van aftasten, maar na een kwartier spelen kwamen de kansen. Sébastien Haller schoot oog in oog met Tim Krul voorlangs, waarna Van Overeem aan de andere kant de 1-0 aantekende. Van Overeem werd vrijgespeeld door een schitterend steekpassje van Calvin Stengs en schoof de bal rustig voorbij David Jensen.



AZ kreeg vleugels na de openingstreffer: de combinaties gingen, onder aanvoering van de achttienjarige Stengs, steeds beter lopen en FC Utrecht moest in de achteruit. De Domstedelingen hadden na hands van Willem Janssen een strafschop kunnen krijgen, maar arbiter Blom en videoscheidsrechter Kamphuis beslisten anders.

De 2-0 viel na ruim een half uur spelen alsnog, al hadden de Alkmaarders hier een gelukje voor nodig: Stengs trok vanaf rechts naar binnen en gaf voor, waarna de bal via Ayoub over de lijn hobbelde. Dat het bij deze marge bleef was aan doelman Jensen te danken. De Deen zette zijn voet tegen een inzet van Dabney Dos Santos en tikte een kopbal van Weghorst over de lat.



Jensen moest direct na rust weer in actie komen, nadat Van Overeem vrij voor hem opdook. De middenvelder schoot echter recht op Jensen af. FC Utrecht kon ook in de tweede helft geen vuist maken. Bovendien wist Haller gestuntel van Derrick Luckassen, die met een omhaal probeerde uit te verdedigen, niet af te straffen.

AZ toonde zich een stuk koelbloediger. Stengs schoot nog over na een knap overstapje van Dos Santos, maar nadat de achttienjarige uitblinker gewisseld werd, viel de 3-0 alsnog. Weghorst kopte een indraaiende vrije trap van Stijn Wuytens via de paal binnen. Een kwartier voor tijd had Weghorst nogmaals kunnen scoren, maar hij gleed de bal naast na een voorzet van invaller Jeremy Helmer.



De Alkmaarders leken 3-0 echter een prima eindstand te vinden: de slotfase werd benut om de marge over de streep te trekken. Dit lukte, mede doordat Krul nog een venijnige schuiver van Zakaria Labyad pareerde. AZ reist zondag dus met een comfortabele marge af naar Utrecht, in de wetenschap dat Sofyan Amrabat niet meedoet. De steunpilaar van FC Utrecht kreeg geel en is geschorst voor de return.