Ten Hag geeft niet op: "Er zal een strijdbaar Utrecht staan"

25 mei 2017 – FC Utrecht moet zondag flink aan de bak wil het nog kans maken op het laatste ticket voor Europees voetbal. Op bezoek bij AZ in Alkmaar werd donderdag namelijk een 3-0 nederlaag geleden. Volgens Erik ten Hag is het nog mogelijk, maar dan moet er wel een ander Utrecht staan in De Galgenwaard.



De nederlaag in Alkmaar verbaasde Ten Hag vooral. "We hebben niet de kwaliteit getoond die we normaal wel hebben. Met name in balbezit. We hebben heel goede voetballers, maar we maakten zo onvoorstelbaar veel technische fouten", reageerde de trainer na afloop tegenover de camera van FOX Sports. "We speelden AZ in de kaart omdat we zo veel simpel balverlies leden. Het was zeker geen onverdiende nederlaag."



Voor de return in De Galgenwaard heeft Ten Hag nog hoop. "We zullen nu de scherven moeten oprapen. Zondag moeten we een ander FC Utrecht zien. Na de 1-0 ging het van kwaad tot erger. Maar je hebt altijd een kans. Het zijn de play-offs en alles is mogelijk", zegt de trainer, die zondag een beter duel verwacht. "Opgeven staat niet in mijn woordenboek en ook niet in dat van deze ploeg. Er zal een strijdbaar Utrecht staan."