Van den Brom: "Geweldig dat je dit nog kan brengen"

25 mei 2017 – John van den Brom zag AZ in eigen huis een flinke stap zetten naar deelname aan de Europa League volgend seizoen. In de play-offs om het laatste ticket werd FC Utrecht met 3-0 verslagen. De trainer was trots dat zijn ploeg dit er na een lang en bewogen seizoen nog uit wist te persen.



AZ speelde tegen FC Utrecht alweer de 55ste wedstrijd van het seizoen. "Als je dit nog kan brengen, dat is echt geweldig. Het is een goed vervolg van wat we al tegen FC Groningen hebben ingezet", aldus Van den Brom in gesprek met de NOS. "Ik heb een elftal gezien wat er vanaf het eerste fluitsignaal vol voor ging om goals te maken. Maar ook om ze tegen te houden. Dat is wat je als trainer graag ziet."



Ondanks de zeer goede uitgangspositie van AZ durft Van den Brom niet te zeggen dat zijn ploeg er al is. "Het is zeker niet klaar. Dat heb ik vorige week ook na de 1-4 in Groningen gezegd. Dat kan en mag je gewoon nooit zeggen", aldus de trainer, die zeer te spreken was over het optreden van Calvin Stengs. "Het was geweldig. Het was jammer dat hij er al vroeg af moest. In de rust gaf hij al aan dat hij last van zijn kuiten had. Hij is net achttien, maar wat kan die gast voetballen zeg! Maar iedereen heeft de wedstrijd van zijn leven gespeeld."