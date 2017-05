Stevens schrok van rellen: "Hij gooide bier naar ons"

0:01 – Na afloop van het duel tussen MVV Maastricht en Roda JC ging het ook vooral over de ongeregeldheden waardoor de wedstrijd ruim een half uur stilgelegd werd. De ploegen kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel en Huub Stevens was blij met het besluit om het duel even te staken.



Enkele supporters van MVV kwamen tijdens de rust het veld op om de confrontatie met de fans van Roda JC te zoeken. "Een klein aantal mensen zorgt nu voor zaken die niet thuishoren op een voetbalveld. Dat is heel jammer. De scheidsrechter pakte het goed aan door even te wachten", aldus Stevens tegenover FOX Sports. Hij kreeg het zelf nog aan de stok met een supporter van MVV. "Die man vond het leuk om bier over ons heen te gooien en hij maakte bepaalde gebaren. Het is echt ongelooflijk hoe sommige mensen reageren tijdens een voetbalwedstrijd."



Door de gebeurtenissen ging het na afloop dan ook maar kort over het voetbal zelf. Stevens, die bij Roda JC is sinds trainer Yannis Anastasiou op non-actief gesteld werd, zag redelijk voetbal in Maastricht. "Ik heb nog maar twee dagen advies gegeven aan de trainers. De organisatie stond goed, maar je moet ook scoren. Aan de andere kant had MVV ook de kansen om een goal te maken", realiseerde hij zich.