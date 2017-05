Ajax harkt ongeveer twintig miljoen euro bij elkaar in EL

7:43 – Ondanks dat de Europa League-finale voor Ajax in een teleurstellende 0-2 nederlaag eindigde, heeft de club financieel een mooie slag geslagen in het toernooi. Door de uitstekende prestaties kunnen de Amsterdammers een bedrag van twintig miljoen euro op de bankrekening verwachten.



Dat meldt De Telegraaf vrijdagochtend. Ajax zat in het toernooi al snel op rozen, aangezien er na de kwartfinale tegen Schalke 04 al een bedrag van veertien miljoen euro was verdiend. Het plaatsen voor de finale leverde Ajax ongeveer twee miljoen euro op, terwijl de verloren finale ook goed was voor 3,5 miljoen euro. Ook de tv-gelden, die de UEFA nog moet bepalen, kan Ajax nog verwachten.



Overigens presenteerde Ajax afgelopen week ook de nieuwe shirts voor het aanstaande seizoen. De verkoop van de tricots brak in de eerste dagen al de records. "Dat komt doordat veel fans het heel mooie tenues vinden, maar ook door het bereiken van de finale", reageert een woordvoerder namens de club.