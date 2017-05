PEC-speler Thomas present op Confederations Cup

12:16 – Voor PEC Zwolle is het seizoen al ten einde, maar voor Ryan Thomas nog niet. De aanvallende middenvelder is namelijk opgeroepen voor de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland, die deze zomer deelneemt aan de Confederations Cup.



Thomas is niet de enige speler uit de Eredivisie die meedoet aan het toernooi. PSV'ers Héctor Moreno en Andrés Guardado mogen opdraven namens Mexico, terwijl de Ajacieden Amin Younes en André Onana respectievelijk Duitsland en Kameroen zullen vertegenwoordigen. Craig Goodwin van Sparta is mogelijk ook present, aangezien hij in de voorselectie van Australië zit.



Nieuw-Zeeland zit op het toernooi in Rusland in een groep met Rusland, Mexico en Portugal. Het toernooi geldt als voorbereiding op het WK van volgend jaar.