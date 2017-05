Tuchel: "Bekerwinst zou seizoen positief afsluiten"

18:18 – Borussia Dortmund treedt zaterdag in de finale van de DFB Pokal aan tegen Eintracht Frankfurt. De club kende een bewogen seizoen waarbij het team onder andere een aanslag te verwerken kreeg op de spelersbus voorafgaand aan het Champions League-duel met AS Monaco. Thomas Tuchel wil positief afsluiten.



Borussia Dortmund heeft met Pierre-Emerick Aubameyang de topscorer van de Bundesliga (31 goals) in de selectie. Er wordt dan ook volop gespeculeerd over een transfer. Het duel met Eintracht Frankfurt zou zomaar zijn laatste wedstrijd voor Dortmund kunnen zijn. "Een afscheidswedstrijd? Dan weten jullie meer dan ik", reageerde de trainer tijdens de persconferentie van vrijdag op de geruchten.



Ook over zijn eigen toekomst zijn nog de nodige vragen, maar daar wilde Tuchel niet op ingaan. "Mijn gedachten zijn bij de finale." Winst betekent dat het seizoen van Dortmund een positieve afsluiter kent. "We verdienen het om hier te staan. We hebben dit seizoen heel veel meegemaakt, ook negatieve dingen. De beker winnen zou heel speciaal zijn", besloot hij.