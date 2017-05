Wenger moet puzzelen: "Verdediging is juist belangrijk"

21:23 – Voor Arsene Wenger wordt zaterdag een belangrijke dag. De manager van Arsenal staat dit seizoen flink onder druk en wanneer de FA Cup-finale wordt gewonnen dan kan dat weer even wat lucht geven. Daarvoor moet wel worden afgerekend met landskampioen Chelsea.



Wenger denkt dat Arsenal vooraf gezien niet als favoriet geldt. "We hebben gelijke kansen of misschien zijn wij zelfs wel de underdog. Maar wij kunnen vertrouwen halen uit de wedstrijd tegen Manchester City in de halve finale", stelt de manager op de persconferentie voorafgaand aan de finale. "Ik wil de beker winnen. Het gaat nu niet om mij, maar om deze club. We moeten alles geven om dat te bereiken."



Voor Wenger wordt het wel nog even puzzelen, want Arsenal kampt met enkele personele problemen. Laurent Koscielny is geschorst en de club heeft ook nog een vrij volle ziekenboeg. Vooral in de verdediging wordt het zoeken voor de manager. "Juist die linie wordt heel belangrijk. Ik heb nog tot zaterdag om een beslissing te nemen. Tijdens de training proberen we nu verschillende oplossingen uit."