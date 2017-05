Vreven strijdlustig: "Wij gaan op leven en dood spelen"

22:34 – NAC Breda deed uitstekende zaken in de heenwedstrijd tegen NEC Nijmegen in de play-offs om promotie/degradatie. In eigen huis werd met 1-0 gewonnen. Maar trainer Stijn Vreven beseft dat de ploeg er nog niet is. Zondag moet in De Goffert de terugkeer naar de Eredivisie worden bewerkstelligd.



Donderdagavond toonde Vreven zich al direct na afloop van de late overwinning realistisch. De trainer stelde dat NAC weliswaar op de goede weg was, maar de zege nog niet binnen. Ook in aanloop naar de return blijft hij dat benadrukken. "We verwachten een heel intense, zware, moeilijke wedstrijd."



"Dat is ook normaal als de belangen zo groot zijn", vervolgt Vreven, die hoopt dat NAC vooral qua strijdvaardigheid het verschil kan gaan maken in De Goffert. "Wij gaan op leven en dood spelen om in de Eredivisie te geraken", besloot hij.