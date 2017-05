Problemen voor Mertesacker vanwege fitheid en systeem

13:41 – In het hele Premier League-seizoen kwam Per Mertesacker niet verder dan 37 minuten, maar de Duitser moet zaterdagavond waarschijnlijk wel opdraven bij één van de belangrijkste duels van het seizoen voor Arsenal. Door personele problemen begint hij waarschijnlijk in de basis in de FA Cup-finale tegen Chelsea. Het systeem kan nog een probleem vormen voor hem, zegt Mertesacker.



Arsenal hanteert de laatste tijd een 3-5-2-systeem, iets wat de Duitser niet gewend is. "Ik heb nog nooit met drie verdedigers gespeeld", geeft hij toe tegenover ESPN. "Toen ik jong was speelde ik een verdediging met vier spelers en dat is altijd zo gebleven. Iedereen moet wennen aan een nieuw systeem, maar uiteindelijk komt verdedigen altijd op hetzelfde neer. Het draait allemaal om communicatie, zeker in dit systeem", zegt de 32-jarige verdediger.



Door de afwezigheid van Shkodran Mustafi, Laurent Koscielny en Gabriel Paulista moet Mertesacker nu dus opdraven. Hij beseft dat hij niet wedstrijdfit is. "Maar er is nu ook geen tijd meer om dat te worden. Ik moet er gewoon klaar voor zijn. Als Wenger me opstelt, dan moet ik er staan."