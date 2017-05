Mertens tekent bij met speciale optie voor China

15:41 – Uitblinker Dries Mertens gaat zijn contract bij Napoli verlengen. Dat heeft voorzitter Aurelio De Laurentiis laten weten in Italiaanse media. De Belg, bezig aan zijn beste seizoen in Italiaanse dienst, bereikte vrijdag een akkoord met de nummer drie van Italië. Het betreft een contract tot de zomer van 2020, meldt de club op de eigen website.



Mertens onderhandelde weken met de club om zijn in 2018 aflopende contract te verlengen en die gesprekken hebben nu dus iets opgeleverd. "Gisteravond hebben we lange gesprekken gevoerd met Dries en zijn management", legt De Laurentiis uit aan Radio Kiss Kiss Napoli. "We hebben een perfecte overeenkomst opgesteld. Dries blijft nog een paar jaren bij ons, tenzij hij naar China wil vertrekken. We hebben een optie in het contract gezet dat hij vanaf 2018 naar China kan, als hij dat wil."



De voorzitter geeft aan dat Napoli heeft geleerd van de gebeurtenissen rondom Gonzalo Higuaín, die vorig jaar naar Juventus vertrok. "Ik wilde bij Dries eigenlijk geen afkoopsom in het contract laten opnemen, maar dat hebben we wel gedaan omdat hij alleen voor Chinese clubs geldt. Als hij vertrekt, is dat dus niet naar club uit onze competitie."



Mertens staat dit seizoen op 27 doelpunten in 34 speelronden in de Serie A. Zondag speelt Napoli de laatste competitiewedstrijd, tegen Sampdoria.