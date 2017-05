Van den Brom: "Ben niet bang voor gemakzucht"

18:00 – AZ verdedigt zondag een 3-0 voorsprong wanneer de Alkmaarders op bezoek gaan bij FC Utrecht in de strijd om het laatste Europese ticket. Ondanks de zeer goede uitgangspositie verwacht John van den Brom niet dat AZ er te makkelijk over zal denken.



Bij AZ leeft het vertrouwen dat ook zondag een goed resultaat geboekt kan worden. "Iedereen heeft een geweldig gevoel overgehouden aan donderdag. We willen nu ook onze 56ste officiële wedstrijd van het seizoen goed afsluiten. We hebben iets moois om voor te spelen", zegt Van den Brom op de clubwebsite. De trainer is niet bang voor gemakzucht in zijn ploeg. "Geloof me, dat gaat echt niet gebeuren in zo'n finale. We gaan er volle bak voor. En ja, dat doen we met een 3-0 voorsprong. Dat is lekker."



Uitblinker Calvin Stengs moest donderdag het veld nog vroegtijdig verlaten, maar is volgens Van den Brom weer helemaal fit. "Hij is er op tijd uitgegaan. Dat was heel volwassen van hem. Het gaat prima met Calvin, hij stond nu alweer te dartelen op het trainingsveld", laat hij weten. In de basiself zal dan ook waarschijnlijk niks veranderen. "Ik denk dat we zondag met dezelfde formatie aan de aftrap staan. Tenzij er zaterdag iemand door zijn hoeven zakt. Maar dat verwacht ik niet."