Fenerbahçe met Van Persie en Lens niet langs Trabzonspor

19:57 – Het Fenerbahçe van Dick Advocaat heeft geen goede zaken gedaan in de strijd om rechtstreekse plaatsing voor de Europa League. Tegen Trabzonspor werd met 1-1 gelijkgespeeld, waardoor Galatasaray zondag bij winst op gelijke hoogte kan komen.



Er leek niks aan de hand voor Fenerbahçe toen Moussa Sow na 23 minuten voor de openingstreffer tekende. Zo'n tien minuten na rust kwam Trabzonspor echter op gelijke hoogte. Matus Bero was de doelpuntenmaker. De ploeg van Dick Advocaat liet de afgelopen weken al vaker punten liggen in de competitie en ook nu wist Fenerbahçe een voorsprong niet over de streep te trekken. Zowel Robin van Persie als Jermain Lens begon in de basis.



Fenerbahçe is na de voorlaatste speelronde de nummer drie in de Turkse Süper Lig met 61 punten. Nummer vier Galatasaray heeft 58 punten, maar komt zondag nog in actie tegen Alanyaspor. Alleen de derde plaats geeft rechtstreeks toegang tot het Europa League-toernooi. De nummer vier moet voorrondes spelen.